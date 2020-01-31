Украинец Михайлюк получил приглашение на Матч восходящих звёзд НБА

14–16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт Звёздный уик-энд в НБА. В его ходе будет проведён не только Матч всех звёзд, но и Матч восходящих звёзд лиги. Пресс-служба НБА на своей странице в «Твиттере» огласила список приглашённых баскетболистов.
Так, за сборную мира выступит атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк. Он станет вторым украинцем в истории, приглашённым на Звёздный уик-энд. Первым в 1997 году в Матче восходящих звёзд выступил Виталий Потапенко. Центровой участвовал в матче, в котором принял участие и Коби Брайант.
Михайлюк — 42-й номер драфта-2018. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 44 матчах, набирая 8,7 очка, собирая 1,6 подбора и 1,6 передачи. Святослав — один из лучших шутеров команды, реализовывает 42,6% бросков из-за дуги.
Полный состав участников Матча восходящих звёзд НБА можно посмотреть на странице лиги в «Твиттере».
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