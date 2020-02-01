Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нью-Орлеан» разгромил «Мемфис», у Зайона Уильямсона — личный рекорд результативности

«Нью-Орлеан» разгромил «Мемфис», у Зайона Уильямсона — личный рекорд результативности
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке переиграл «Мемфис Гриззлиз».

«Нью-Орлеан» с первой же четверти захватил лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в девять очков. Во второй четверти «Мемфису» удалось прибавить и отыграть два очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 66:59 в пользу «Пеликанс».

В третьей четверти «Пеликанс» удалось совершить рывок в 17 очков, который и определил исход встречи. В концовке «Нью-Орлеан» увеличил преимущество ещё на четыре очка. Итоговый счёт встречи — 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25).

В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джош Харт, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, что стало лучшим его результатом в карьере. В составе «Мемфиса» 18 очков набрал Йонас Валанчюнас.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
139 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Ингрэм - 20, Болл - 19, Холидей - 18, Редик - 16, Харт - 11, Мелли - 10, Мур - 10, Фэйворс - 7, Хэйс - 4, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 18, Морант - 16, Краудер - 15, Андерсон - 14, Джексон - 13, Брукс - 10, Джонс - 10, Мелтон - 7, Хилл - 6, Кончар - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кларк
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020