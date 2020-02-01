«Нью-Орлеан» разгромил «Мемфис», у Зайона Уильямсона — личный рекорд результативности

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке переиграл «Мемфис Гриззлиз».



«Нью-Орлеан» с первой же четверти захватил лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в девять очков. Во второй четверти «Мемфису» удалось прибавить и отыграть два очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 66:59 в пользу «Пеликанс».



В третьей четверти «Пеликанс» удалось совершить рывок в 17 очков, который и определил исход встречи. В концовке «Нью-Орлеан» увеличил преимущество ещё на четыре очка. Итоговый счёт встречи — 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25).



В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джош Харт, набравший 11 очков и совершивший 11 подборов. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, что стало лучшим его результатом в карьере. В составе «Мемфиса» 18 очков набрал Йонас Валанчюнас.