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Защитник «Лейкерс» Куинн Кук разрыдался во время предматчевой церемонии в память о Коби

Защитник «Лейкерс» Куинн Кук разрыдался во время предматчевой церемонии в память о Коби
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук расплакался во время церемонии, посвящённой памяти легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBA on ESPN.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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