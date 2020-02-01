Новицки: Коби Брайант был Майклом Джорданом нашего поколения

Бывший баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением о Коби Брайанте.
«Не скажу, что мы были близки с Коби, но между нами было взаимное уважение. После матчей я шёл домой и смотрел его игру по телевизору. Коби был Майклом Джорданом нашего поколения. Он был лучшим нашим игроком», — цитирует Новицки The Dallas Morning News.
Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, Коби выступал за «Лейкерс».
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