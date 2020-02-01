Боян Дублевич — MVP 22-го тура Евролиги

Форвард испанской «Валенсии» Боян Дублевич стал самым ценным игроком 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с греческим «Панатинаикосом» Боян Дублевич собрал коллекцию из 19 очков и 7. Рейтинг эффективности баскетболиста — 27. Его усилия помогли команде из Испании одержать победу со счётом 94:87.



После этой победы «Валенсия» занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 22 туров в активе «Валенсии» 11 побед и 11 поражений. Лидировать в турнирной таблице продолжает «Анадолу Эфес», имеющий в активе 19 побед при трёх поражениях.



У Бояна Дублевича это второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.