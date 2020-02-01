«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Зелёна-Гуру»
В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Нижний Новгород». Встреча прошла в напряжённой борьбе. Лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В четвёртой четверти нижегородцы уступали хозяевам с разницей в 6 очков, но сумели наверстать упущенное. На последней секунде, при счёте 86:89, подопечные Лукича реализовали дальнюю попытку и перевели игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке «Нижний Новгород» дожал «Зелёна-Гуру» — 108:103.
Самым результативным в составе победителей стал Антон Комолов, набравший 23 очка, дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Террелл Паркс. В составе польской команды отметился Джо Томассон, набравший 29 баллов.
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