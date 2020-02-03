Источник: Мозгов получит зарплату в «Химках», только если вернётся на паркет

Источник, близкий к ситуации с центровым Тимофеем Мозговым, рассказал о деталях соглашения игрока с подмосковными «Химками», сообщает «Р-Спорт». По словам неназванного источника, баскетболист не получает зарплату по контракту и договор будет активирован только в случае возвращения Мозгова на паркет.



33-летний баскетболист подписал контракт с «Химками» в межсезонье 2019 года, но из-за травмы колена до сих пор не сыграл за команду ни одного матча. В ноябре 2019 года стало известно, что «Орландо» исключил Мозгова из зарплатной ведомости на нынешний сезон. В НБА сообщалось, что травма Мозгова несовместима с продолжением карьеры.



«По контракту Мозгова мы сразу же сказали, что он заключён на взаимовыгодных условиях. Любые детали соглашения — это коммерческая тайна, будет некорректно их раскрывать. Ситуация по Тимофею до сих пор неясна, ждём его выхода на площадку, но никто не знает, когда это случится. Когда скажут врачи, что он может играть, тренироваться, то будет тренироваться. Если нет — то нет», — сообщил Павел Астахов.