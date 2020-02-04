«Автодор» объявил о расставании с главным тренером Круничем

БК «Автодор» и Предраг Крунич достигли договорённости о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.
52-летний сербский специалист принял команду в конце ноября. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из шести поражений подряд в чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Предраг Крунич – достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в «Автодоре». Но не всегда даже у достойных тренеров всё получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью.
Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе всё определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей, а команда опустилась на текущее 12-е место в таблице.
Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убеждён, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесёт дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику. Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу. При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчёты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придётся кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава», — цитирует президента «Автодора» Владимира Радионова пресс-служба клуба.
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