ЦСКА — «Анадолу Эфес»: онлайн-трансляция матча Евролиги начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 4 февраля, в баскетбольной Евролиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата. В Москве столичный ЦСКА примет турецкий клуб «Анадолу Эфес». Начало — в 20:00 мск.
Дружина Атамана отдала соперникам всего 3 матча из 22 сыгранных. И одно из этих поражений турецкому клубу нанёс именно ЦСКА. И что особенно ценно, случилось это в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум». После трёх четвертей гости уступали в счёте 7 очков, но по традиции провели ударные заключительные 10 минут. Майк Джеймс за 17,5 секунды до сирены сделал счёт 81:80 в пользу российского клуба, а Шейн Ларкин упустил шанс в последней атаке.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Анадолу Эфес».
«Анадолу Эфес», одержав в 22 матчах 19 побед, возглавляет турнирную таблицу Евролиги. ЦСКА с 16 победами в активе при шести поражениях занимает вторую позицию. Такое же количество побед у «Барселоны» и «Реала».
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