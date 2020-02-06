Трипл-дабл Йокича и 31 очко Маррея помогли «Денверу» нанести 5-е поражение кряду «Юте»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) и завершилась победой гостей со счётом 98:95.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внесли 22-летний канадский разыгрывающий Джамал Маррей и 24-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл. На счету Маррея – 31 очко, 2 подбора и 4 передачи. В коллекции Йокича – 30 очков, 21 подбор и 10 передач.



Лучшую результативность в составе «Юты» продемонстрировал разыгрывающий Майк Конли – 21 очко, 8 подборов и 5 передач. Дабл-даблом отметился французский центровой «Джаз» Руди Гобер, набравший 16 очков и совершивший 14 подборов.



«Юта Джаз» потерпел пятое поражение кряду, а «Денвер Наггетс» одержал 4 победы в последних 5 матчах.



«Юта Джаз» (32-18) занимает 5-е место в Западной конференции, а «Денвер Наггетс» (36-16) – 3-е.

В другом матче «Бостон Селтикс» обыграл «Орландо Мэджик» — 116:110, а «Оклахома-Сити Тандер» в свою очередь победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 109:103.