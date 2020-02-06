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Трипл-дабл Йокича и 31 очко Маррея помогли «Денверу» нанести 5-е поражение кряду «Юте»

Трипл-дабл Йокича и 31 очко Маррея помогли «Денверу» нанести 5-е поражение кряду «Юте»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) и завершилась победой гостей со счётом 98:95.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внесли 22-летний канадский разыгрывающий Джамал Маррей и 24-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл. На счету Маррея – 31 очко, 2 подбора и 4 передачи. В коллекции Йокича – 30 очков, 21 подбор и 10 передач.

Лучшую результативность в составе «Юты» продемонстрировал разыгрывающий Майк Конли – 21 очко, 8 подборов и 5 передач. Дабл-даблом отметился французский центровой «Джаз» Руди Гобер, набравший 16 очков и совершивший 14 подборов.

«Юта Джаз» потерпел пятое поражение кряду, а «Денвер Наггетс» одержал 4 победы в последних 5 матчах.

«Юта Джаз» (32-18) занимает 5-е место в Западной конференции, а «Денвер Наггетс» (36-16) – 3-е.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
95 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Конли - 21, Митчелл - 18, Богданович - 16, Гобер - 16, Кларксон - 16, Ньянг - 3, О'Нил - 3, Инглс - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 30, Моррис - 15, Крэйг - 8, Дозьер - 5, Харрис - 5, Чанчар - 4, Bol, Бартон, Бисли, Вандербилт, Грант, Миллсэп, Пламли, Портер, Эрнангомес

В другом матче «Бостон Селтикс» обыграл «Орландо Мэджик» — 116:110, а «Оклахома-Сити Тандер» в свою очередь победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 109:103.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Хэйворд - 23, Браун - 18, Уильямс - 13, Уонамэйкер - 8, Кантер - 7, Лэнгфорд - 6, Пуарье - 5, Оджелей - 3, Waters, Грин, Смарт, Тайс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Гордон - 23, Росс - 18, Вучевич - 12, Картер-Уильямс - 12, Фульц - 4, Ивунду - 3, Бамба - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Кларк, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 30, Жильжо-Александер - 23, Галлинари - 15, Пол - 12, Базли - 8, Адамс - 6, Ноэль - 6, Надер - 5, Dort - 4, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Диалло, Мускала, Фергюсон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Лав - 20, Нэнс - 14, Портер - 13, Гарлэнд - 12, Осман - 11, Хенсон - 10, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Томпсон, Уэйд, Экзам
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