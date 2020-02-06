Украинский центровой «Атланты» Лень будет включён в сделку по обмену в «Сакраменто»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» достиг договорённости с «Атлантой Хоукс» об обмене с участием 26-летнего украинского центрового «Хоукс» Алексея Леня, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
«Кингз» обменяет своего 30-летнего американского центрового Дуэйна Дедмона на двух игроков «Хоукс» — Алексея Леня и Джабари Паркера. «Атланта» также получит два пика второго раунда.
В текущем сезоне Лень провёл 40 матчей в составе «Хоукс», в которых в среднем набирал 9 очков и совершал 6 подборов и 1 передачу. Напомним, что Алексей стал игроком «Атланты» в августе 2018 года, подписав двухлетнее соглашение на сумму в $ 8,5 млн.
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