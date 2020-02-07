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«Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

«Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Црвену Звезду».

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой десятиминутки вели с разницей в 10 очков — 28:18. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса составляло уже 12 очков — 48:36.

В третьем игровом отрезке «Химки» сохраняли преимущество, но в заключительные десять минут матча позволили гостям сократить отставание. Тем не менее это не помешало российской команде одержать победу — 78:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 22 очка и совершивший 9 передач. 19 баллов — на счету Йонаса Жеребко. У «Црвены Звезды» 20 баллов — на счету Кевина Пантера.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
07 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
78 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Химки: Швед - 22, Йеребко - 19, Букер - 13, Вяльцев - 6, Тимма - 6, Зайцев - 5, Йович - 4, Моня - 3, Барашков, Десятников, Крамер
Црвена Звезда: Пантер - 20, Штимац - 10, Добрич - 9, Лазич - 7, Браун - 6, Гист - 6, Давидовац - 5, Симанич - 3, Охо - 2, Перпероглу - 2, Ягодич-Куриджа - 2, Faye, Дженкинс
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