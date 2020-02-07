Куртинайтис: сегодня мы сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (78:72).
«Матч получился тяжёлым, обе команды устали вследствие «двойной» недели в Евролиге, а также матчей национальных чемпионатов. Рад, что выиграли. У нас было не много игроков из-за травм, и сегодня мы сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы.
Уже не первую игру я доволен, как мы боремся и стараемся. В начале сезона мы как-то больше ставили на нападение, играли веселее и красивее, в чём нас многие упрекали из-за сосредоточения именно на атаке. Потом пришёл спад, связанный с травмами и усталостью. В ходе чемпионата нападение стало не столь доминировать.
В данный момент в Евролиге доминирует защита. Мы перестроились на этот стиль. Даже проиграв «Басконии» и «Маккаби», а также уступив третью четверть ЦСКА, мы показали, что у нас достаточно старания и желания даже при всей усталости. Сегодня мы проявили характер и, даже проиграв подбор, боролись достаточно, чтобы победить. Рад, что команда оставила на площадке сердце", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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