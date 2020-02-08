Плаза: нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
«Поздравляю «Панатинаикос», они заслужили победу. У нас было отвратительное начало. Нужно ещё посмотреть видео, но статистика говорит, что мы получили от соперника 30 очков в быстрых отрывах. Мы проиграли на подборах, «Пао» не позволил нам набрать свои традиционные цифры на отскоках в нападении. А ещё у нас было 20 потерь, мы бросили на 15 меньше штрафных, да и процент попаданий оставлял желать лучшего.
Но даже со всеми этими проблемами мы всё ещё были в игре, у нас были шансы сравнять счёт несколько раз в третьей четверти. Нам нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи, но я рад, что мы сумели отреагировать на такое слабое начало», — приводятся слова Жоана Плазы на официальном сайте санкт-петербургской команды.
- 8 февраля 2020
-
06:27
-
02:21
-
00:20
- 7 февраля 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:52
-
18:42
-
17:28
-
15:00
-
13:00
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:40
-
09:19
-
09:06
-
08:29
-
07:23
-
02:03
-
00:15
- 6 февраля 2020
-
23:56
-
23:11
-
22:24
-
21:16
-
21:09
-
20:03
-
18:03
-
17:26
-
15:10
-
13:40
-
12:11
-
11:13
-
10:18