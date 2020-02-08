Плаза: нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».



«Поздравляю «Панатинаикос», они заслужили победу. У нас было отвратительное начало. Нужно ещё посмотреть видео, но статистика говорит, что мы получили от соперника 30 очков в быстрых отрывах. Мы проиграли на подборах, «Пао» не позволил нам набрать свои традиционные цифры на отскоках в нападении. А ещё у нас было 20 потерь, мы бросили на 15 меньше штрафных, да и процент попаданий оставлял желать лучшего.

Но даже со всеми этими проблемами мы всё ещё были в игре, у нас были шансы сравнять счёт несколько раз в третьей четверти. Нам нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи, но я рад, что мы сумели отреагировать на такое слабое начало», — приводятся слова Жоана Плазы на официальном сайте санкт-петербургской команды.