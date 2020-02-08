Керр уверен, что Уиггинс впишется в состав «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил уверенность, что новичок Эндрю Уиггинс отлично впишется в коллектив.
«Главное — чтобы игрок подходил команде, а Уиггинс нам подходит. Мы искали игрока на эту позицию. Мы потеряли Кевина Дюранта, Андре Игуодалу и Шона Ливингстона после прошлого сезона. Клэй Томпсон пропускает нынешний сезон. Эта позиция ждёт Эндрю. Он будет выступать в одной пятёрке с тремя участниками Матча звёзд НБА. Они знают, как добиваться успеха. Уверен, ему понравится играть с ними», — цитирует Керра пресс-служба команды.
Напомним, ранее руководства клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовали большой обмен. В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.
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