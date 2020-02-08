Таунс рад переходу Расселла в «Миннесоту»

Центровой команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс обрадовался, что его друг Д’Анджело Расселл перешёл в их команду и теперь они будут играть в одном клубе.



«Просто нереально думать об этом. Теперь вместо разговоров по телефону и видеоигр, обсуждения ситуаций в наших клубах мы будем каждый день рядом. Теперь продолжим всё это вместе», — приводит слова баскетболиста ESPN.



Напомним, ранее руководство клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовало большой обмен. В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.