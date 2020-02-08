Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Таунс рад переходу Расселла в «Миннесоту»

Таунс рад переходу Расселла в «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

Центровой команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс обрадовался, что его друг Д’Анджело Расселл перешёл в их команду и теперь они будут играть в одном клубе.

«Просто нереально думать об этом. Теперь вместо разговоров по телефону и видеоигр, обсуждения ситуаций в наших клубах мы будем каждый день рядом. Теперь продолжим всё это вместе», — приводит слова баскетболиста ESPN.

Напомним, ранее руководство клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовало большой обмен. В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020