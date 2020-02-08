УНИКС не сумел подписать контракт с Миллер-Макинтайром
Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что клуб пытался подписать контракт с разыгрывающим защитником Коди Миллер-Макинтайром.
«Мы действительно вели переговоры с Миллер-Макинтайром. Деталей раскрывать не буду, но договориться не смогли. В итоге взяли Джордана Теодора. Не думаю, что он сильно слабее Коди. Поэтому надеемся на него», — приводят слова Богачёва «Известия».
По сведениям источников, хорватская «Цедевита», цвета которой защищает Миллер-Макинтайр, запросила у УНИКСа слишком высокую финансовую компенсацию за игрока.
Напомним, у Миллер-Макинтайра есть опыт выступления в России: он защищал цвета пермской «Пармы» и «Зенита» из Санкт-Петербурга. В составе «Пармы» американцу удалось однажды отметиться трипл-даблом.
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