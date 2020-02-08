«Милуоки» отчислил четвёртого номера драфта-2016
Руководство «Милуоки Бакс» приняло решение отчислить из состава тяжёлого форварда Драгана Бендера, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски. Висконсинцы пошли на такой шаг, чтобы освободить место в ростере для Марвина Уильямса, который, как ожидается, вскоре договорится о выкупе контракта с «Шарлотт Хорнетс».
Бендер — четвёртый номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Финикс Санз». В составе аризонцев провёл три сезона, а в минувшее межсезонье перебрался в «Милуоки». Впрочем, там тоже не смог закрепиться. В нынешнем регулярном чемпионате хорват принял участие только в семи матчах, набирая в них 3,7 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 1,3 передачи.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
19:29
-
18:50
-
17:39
-
16:55
-
16:44
-
16:00
-
14:25
-
13:57
-
12:24
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
07:48
-
06:27
-
02:21
-
00:20
- 7 февраля 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:52
-
18:42
-
17:28
-
15:00
-
13:00
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:40
-
09:19
-
09:06
-
08:29
-
07:23
-
02:03
-
00:15
Партнерский контент