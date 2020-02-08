«Милуоки» отчислил четвёртого номера драфта-2016

Руководство «Милуоки Бакс» приняло решение отчислить из состава тяжёлого форварда Драгана Бендера, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски. Висконсинцы пошли на такой шаг, чтобы освободить место в ростере для Марвина Уильямса, который, как ожидается, вскоре договорится о выкупе контракта с «Шарлотт Хорнетс».

Бендер — четвёртый номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Финикс Санз». В составе аризонцев провёл три сезона, а в минувшее межсезонье перебрался в «Милуоки». Впрочем, там тоже не смог закрепиться. В нынешнем регулярном чемпионате хорват принял участие только в семи матчах, набирая в них 3,7 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 1,3 передачи.