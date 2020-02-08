Кидд-Гилкрист может продолжить карьеру в «Даллас Маверикс»
Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Майкл Кидд-Гилкрист ведёт переговоры с клубом о выкупе контракта. Если ему удастся завершить их успешно, он, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Даллас Маверикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
В нынешнем регулярном чемпионате Кидд-Гилкрист принял участие в 13 матчах, набирая в них 4,0 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 0,8 передачи.
Кидд-Гилкрист — второй номер драфта 2012 года. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Шарлотт». Во многом его карьера пока что смазана из-за многочисленных травм.
Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 433 матчах, набирая в них 8,6 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 1,2 передачи.
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