Анна Седокова подтвердила, что беременна от форварда «Химок» Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова беременна четвёртым ребёнком. Об этом певица сообщила на своей странице в «Инстаграме».
Седокова около полугода встречается с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
Седокова подтвердила беременность в комментариях под одним из постов, ответив на вопрос подписчицы.
Фото: «Инстаграм» Анны Седоковой
У Анны Седоковой уже есть трое детей. Отцом первой дочери является футболист Валентин Белькевич, второй ребёнок — Моника — появился на свет в результате отношений с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом сына, Гектора, стал Артём Комаров.
27-летний Тимма женат, год назад у него родился сын. Однако, по словам спортсмена, он расстался с супругой более полугода назад и начал новую жизнь. У 36-летней Седоковой трое детей от разных мужей.
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