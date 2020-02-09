Анна Седокова подтвердила, что беременна от форварда «Химок» Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова беременна четвёртым ребёнком. Об этом певица сообщила на своей странице в «Инстаграме».



Седокова около полугода встречается с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.



Седокова подтвердила беременность в комментариях под одним из постов, ответив на вопрос подписчицы.

Фото: «Инстаграм» Анны Седоковой

У Анны Седоковой уже есть трое детей. Отцом первой дочери является футболист Валентин Белькевич, второй ребёнок — Моника — появился на свет в результате отношений с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом сына, Гектора, стал Артём Комаров.

27-летний Тимма женат, год назад у него родился сын. Однако, по словам спортсмена, он расстался с супругой более полугода назад и начал новую жизнь. У 36-летней Седоковой трое детей от разных мужей.