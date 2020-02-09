Куртинайтис: «Нижний Новгород» хорошо играет против «Химок», ЦСКА и УНИКСа

Завтра, 10 февраля, «Химки» проведут матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник команды из Московской области Римас Куртинайтис.
"«Нижний Новгород» играет в свободный баскетбол. Против больших команд им обычно нечего терять, они играют хорошо против «Химок», УНИКСа и ЦСКА. Были сезоны, когда нижегородцы нас обыгрывали. Первый матч в Нижнем Новгороде сложился для нас очень хорошо, но тогда мы были чуть-чуть свежее и быстрее бегали, потому и набрали более 100 очков, как и в некоторых матчах Евролиги.
Сейчас ситуация немного другая, однако мы готовы. Сделали короткую тренировку, потому что это будет четвёртый матч за восемь дней. Мы должны быть готовы к той энергии, с которой будет играть «Нижний Новгород»", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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