Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу кряду, обыграв «Зенит»

«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу кряду, обыграв «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит».

Гости неплохо начали встречу и после первой четверти лидировали со счётом 24:18. К большому перерыву «Зенит» продолжал владеть инициативой — 43:36. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил серьёзный рывок и вышел вперёд — 57:51. В заключительном игровом отрезке «железнодорожники» больше не давали шансов сопернику и одержали победу — 78:70.

Лучшим в составе победителей стал Джонни О'Брайант, у него дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зенита» 11 баллов набрал Андрей Зубков.

«Зенит» потерпел четвёртое поражение кряду в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
78 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Ведищев, Д. Кулагин, Деккер, Ивлев, Ильницкий, Калниетис, Каммингс, Кузминскас, Мотовилов, О'Брайант, Уильямс, Фридзон
Зенит: Абромайтис, Айон, Альбиси, Балашов, Воронов, Зубков, Понкрашов, Пушков, Томас, Трушкин, Хвостов, Холлинс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020