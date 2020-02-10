«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу кряду, обыграв «Зенит»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит».
Гости неплохо начали встречу и после первой четверти лидировали со счётом 24:18. К большому перерыву «Зенит» продолжал владеть инициативой — 43:36. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил серьёзный рывок и вышел вперёд — 57:51. В заключительном игровом отрезке «железнодорожники» больше не давали шансов сопернику и одержали победу — 78:70.
Лучшим в составе победителей стал Джонни О'Брайант, у него дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зенита» 11 баллов набрал Андрей Зубков.
«Зенит» потерпел четвёртое поражение кряду в Единой лиге ВТБ.
- 10 февраля 2020
-
21:31
-
21:17
-
19:21
-
18:35
-
17:24
-
15:00
-
13:06
-
12:00
-
10:17
-
09:24
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
05:42
-
05:21
-
00:33
- 9 февраля 2020
-
23:44
-
22:45
-
21:16
-
20:46
-
19:47
-
18:54
-
17:18
-
17:10
-
16:09
-
14:19
-
13:41
-
12:32
-
11:31
-
10:53
-
09:53
-
07:30
-
00:41
- 8 февраля 2020
-
23:40
-
22:43