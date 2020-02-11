Тэйтум и Йокич — лучшие игроки минувшей недели НБА

Пресс-служба НБА на официальной странице лиги в «Твиттере» назвала лучших баскетболистов минувшей недели.
Из игроков, представляющих клубы Восточной конференции, таковым стал форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум. В четырёх матчах минувшей недели Тэйтум набирал в среднем 29,8 очка, собирал 7,5 подбора, совершал 3,8 передачи и 1,3 блок-шота. Благодаря его усилиям команда из Массачусетса ни разу не оступилась. После 52 матчей сезона «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице конференции.
В Западной конференции лучшим игроком недели стал лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Сербский центровой набирал в среднем 27,3 очка, собирал 14,3 подбора, совершал 8,3 передачи и 2,0 блок-шота. Благодаря Николе команда выиграла все три матча недели.
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