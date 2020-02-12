Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Главные тренеры команд «Звёзды России» и «Звёзды мира» — Евгений Пашутин из «Локомотива-Кубань» и Римас Куртинайтис из «Химок» — назвали стартовые пятёрки команд, которые станут участниками Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Напомним, мероприятие состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля.

Стартовые пятёрки на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ

«Звёзды России»: Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки»), Никита Курбанов, Семён Антонов, Джоэл Боломбой (все — ЦСКА).

«Звёзды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Юнас Йеребко («Химки»), Кайл Хайнс (ЦСКА).

Напомним, ранее стало известно, что Антонов сыграет вместо травмированного одноклубника Андрея Воронцевича.