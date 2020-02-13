Швед: было обидно, что не принял участия в Матче звёзд Единой лиги ВТБ в 2018 и 2019 годах

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признался, что сожалеет, что ему не удалось принять участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ в 2018 и 2019 годах. Оба раза лидер подмосковного клуба травмировался в преддверии Звёздного уик-энда.



«Почему-то получалось, что у меня каждый раз была травма. Каждый раз собирался и не доезжал.



Хотелось бы, конечно, участвовать. Приходит много болельщиков, которые хотят посмотреть это шоу, мы играем для них. Было обидно, что не сыграл», — сказал Алексей Швед в эфире программы «Вечерний Ургант».



Напомним, ранее стало известно, что Швед не сыграет в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» из-за травмы, однако примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля.