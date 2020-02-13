Главный тренер «Торонто» отреагировал на окончание 15-матчевой победной серии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс прокомментировал окончание 15-матчевой победной серии подопечных. Вчера, 12 февраля, «Торонто» на выезде проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 91:101.

По словам Нёрса, его не слишком расстроило это поражение.

«Если смотреть на ситуацию в целом и на наше положение, то можно быть довольным таким раскладом», — приводит слова главного тренера «Рэпторс» ESPN.

В сезоне-2019/2020 «Торонто» сыграл 55 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 40 побед и потерпев 15 поражений. «Рэпторс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Милуоки Бакс».

«Торонто» — действующий чемпион НБА. В финале минувшего сезона «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».