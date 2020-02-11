«Торонто» выиграл 15-й матч подряд. Это рекорд для всех профессиональных канадских команд
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Миннесоту Тимбервулвз» в домашнем матче регулярного чемпионата со счётом 137:126.
Эта победа стала для «Торонто» 15-й подряд. «Рэпторс» установили рекорд для всех профессиональных команд из Канады, выступающих в НБА, НХЛ (хоккей), МЛБ (бейсбол) и КФЛ (американский футбол). В 2016 году «Калгари Стампедерс», выступающий в КФЛ, выиграл 14 матчей подряд. С этим показателем клуб занимает второе место среди всех канадских команд. На третьей строчке располагается «Монреаль Канадиенс», который в сезоне-1967/1968 выиграл 12 матчей подряд в НХЛ.
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