«Бостон» во втором овертайме сломил сопротивление «Клипперс». У Тейтума — 39 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 141:133.

В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Лу Уильямс, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка и 13 подборов).

«Бостон» одержал восьмую победу за последние девять игр. «Клипперс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Бостон Селтикс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сакраменто Кингз».