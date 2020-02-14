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«Бостон» во втором овертайме сломил сопротивление «Клипперс». У Тейтума — 39 очков

«Бостон» во втором овертайме сломил сопротивление «Клипперс». У Тейтума — 39 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 141:133.

В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Лу Уильямс, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка и 13 подборов).

«Бостон» одержал восьмую победу за последние девять игр. «Клипперс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Бостон Селтикс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
141 : 133
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Смарт - 31, Хэйворд - 21, Уокер - 19, Тайс - 12, Уонамэйкер - 9, Кантер - 8, Оджелей - 2, Waters, Браун, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 35, Леонард - 28, Харрелл - 24, Шамет - 19, Моррис - 10, Зубац - 7, Джордж - 4, Макгрудер - 3, Грин - 2, Мотли - 1, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Мэнн, Паттерсон
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