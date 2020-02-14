«Бостон» во втором овертайме сломил сопротивление «Клипперс». У Тейтума — 39 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 141:133.
В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Лу Уильямс, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка и 13 подборов).
«Бостон» одержал восьмую победу за последние девять игр. «Клипперс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Бостон Селтикс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сакраменто Кингз».
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