«Оклахома» прервала победную серию «Нью-Орлеана» и другие результаты игрового дня НБА

13 февраля состоялось два матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бостон Селтикс» дома в двух овертаймах победил «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на дабл-дабл Кавая Леонарда, на счету которого 26 очков, 11 подборов и 4 передачи. Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тэйтум («Бостон»), который набрал 39 очков, собрал 9 подборов и отдал 1 передачу. Окончательный счёт — 141:133 в пользу «Селтикс».

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на 32 очка, 6 подборов и 1 передачу первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона. Крис Пол («Оклахома») отметился дабл-даблом: на его счету 14 очков, 8 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 123:118 в пользу «Тандер». «Нью-Орлеан» потерпел первое поражение в последних четырёх матчах.

