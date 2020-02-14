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«Оклахома» прервала победную серию «Нью-Орлеана» и другие результаты игрового дня НБА

«Оклахома» прервала победную серию «Нью-Орлеана» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

13 февраля состоялось два матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бостон Селтикс» дома в двух овертаймах победил «Лос-Анджелес Клипперс», несмотря на дабл-дабл Кавая Леонарда, на счету которого 26 очков, 11 подборов и 4 передачи. Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тэйтум («Бостон»), который набрал 39 очков, собрал 9 подборов и отдал 1 передачу. Окончательный счёт — 141:133 в пользу «Селтикс».

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на 32 очка, 6 подборов и 1 передачу первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона. Крис Пол («Оклахома») отметился дабл-даблом: на его счету 14 очков, 8 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 123:118 в пользу «Тандер». «Нью-Орлеан» потерпел первое поражение в последних четырёх матчах.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Редик - 24, Болл - 16, Холидей - 14, Фэйворс - 8, Харт - 7, Мелли - 6, Джексон - 5, Хэйс - 4, Мур - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Ингрэм, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 29, Шрёдер - 22, Жильжо-Александер - 17, Пол - 14, Адамс - 11, Мускала - 10, Надер - 8, Dort - 7, Фергюсон - 3, Ноэль - 2, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
141 : 133
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Смарт - 31, Хэйворд - 21, Уокер - 19, Тайс - 12, Уонамэйкер - 9, Кантер - 8, Оджелей - 2, Waters, Браун, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 35, Леонард - 28, Харрелл - 24, Шамет - 19, Моррис - 10, Зубац - 7, Джордж - 4, Макгрудер - 3, Грин - 2, Мотли - 1, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Мэнн, Паттерсон
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