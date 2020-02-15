Зайон Уильямсон рассказал, на игре каких баскетболистов он учился по совету матери

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, рассказал, на чьей игре он учился баскетболу. Уильямсон сказал, что, следуя совету матери, начал смотреть за игрой Мэджика Джонсона, Лэрри Берда и Майкла Джордана.



«Когда дело дошло до Майкла Джордана, мама сказала мне смотреть полные матчи. Не просто нарезки моментов, а именно полные матчи», — цитирует Зайона Уильямсона TalkBasket.



19-летний Уильямсон 13 февраля провёл 10-й матч в Национальной баскетбольной ассоциации, и его суммарные показатели в этих встречах составили 221 очко и 75 подборов. Последним игроком, кто в первых 10 матчах в карьере в НБА добивался подобных или лучших показателей, был знаменитый центровой Шакил О'Нил. В 1992 году О'Нил, выступая за «Орландо Мэджик», в первых 10 матчах набрал 238 очков и собрал 158 подборов.