Зайон Уильямсон рассказал, на игре каких баскетболистов он учился по совету матери

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, рассказал, на чьей игре он учился баскетболу. Уильямсон сказал, что, следуя совету матери, начал смотреть за игрой Мэджика Джонсона, Лэрри Берда и Майкла Джордана.
«Когда дело дошло до Майкла Джордана, мама сказала мне смотреть полные матчи. Не просто нарезки моментов, а именно полные матчи», — цитирует Зайона Уильямсона TalkBasket.
19-летний Уильямсон 13 февраля провёл 10-й матч в Национальной баскетбольной ассоциации, и его суммарные показатели в этих встречах составили 221 очко и 75 подборов. Последним игроком, кто в первых 10 матчах в карьере в НБА добивался подобных или лучших показателей, был знаменитый центровой Шакил О'Нил. В 1992 году О'Нил, выступая за «Орландо Мэджик», в первых 10 матчах набрал 238 очков и собрал 158 подборов.
- 15 февраля 2020
-
15:32
-
14:54
-
13:49
-
12:56
-
12:33
-
11:43
-
10:04
-
08:54
-
07:01
-
00:43
- 14 февраля 2020
-
23:22
-
22:24
-
21:03
-
19:40
-
18:23
-
15:18
-
13:55
-
12:50
-
11:21
-
10:07
-
09:00
-
07:43
-
07:19
-
06:46
-
00:35
- 13 февраля 2020
-
23:27
-
22:32
-
21:18
-
20:41
-
19:55
-
18:55
-
17:14
-
16:35
-
15:15
-
13:50