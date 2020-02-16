Кириленко: у сборной России хорошие шансы на выход на Олимпийские игры

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил шансы национальной команды на успех в квалификационном турнире Олимпийских игр. По словам функционера, у россиян неплохие шансы на завоевание путёвки на главный турнир четырёхлетия.
«Если все ребята будут здоровы и мы сможем сыграть в оптимальном составе – у нас хорошие шансы на выход. Надо объективно оценивать потенциал. Да, это возможно. Но если мы недосчитаемся кого-то из лидеров – наши шансы резко снижаются», — приводит слова Кириленко TACC.
Квалификационный Олимпийский турнир состоится в июне 2020 года. Россияне проведут его в хорватском Сплите. Путёвка будет разыграна между командами Германии, России, Мексики, Хорватии, Бразилии и Туниса. Изначально сборные будут поделены на две группы. Россияне начнут турнир в группе с Германией и Мексикой.
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