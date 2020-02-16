Звёзды мира обыграли Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Звёзды России проиграли Звёздам мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ со счётом 162:164. Поединок состоялся в Москве.



Звёзды мира под руководством Римаса Куртинайтиса к большому перерыву добились трёхочкового преимущества. Звёзды России, которыми руководил Евгений Пашутин, более уверенно провели третью четверть, по ходу которой их преимущество составляло "+9". Легионеры в самой концовке основного времени вышли вперёд, но Алексей Швед на последней секунде реализовал два штрафных броска и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время удачливее оказались Звёзды мира.



Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 42 очка. Его партнёр по команде Никита Курбанов собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. У победителей выделялся Майк Джеймс, в активе которого 34 очка, 9 результативных передач и 7 подборов.