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Звёзды мира обыграли Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Звёзды мира обыграли Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Звёзды России проиграли Звёздам мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ со счётом 162:164. Поединок состоялся в Москве.

Звёзды мира под руководством Римаса Куртинайтиса к большому перерыву добились трёхочкового преимущества. Звёзды России, которыми руководил Евгений Пашутин, более уверенно провели третью четверть, по ходу которой их преимущество составляло "+9". Легионеры в самой концовке основного времени вышли вперёд, но Алексей Швед на последней секунде реализовал два штрафных броска и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время удачливее оказались Звёзды мира.

Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 42 очка. Его партнёр по команде Никита Курбанов собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. У победителей выделялся Майк Джеймс, в активе которого 34 очка, 9 результативных передач и 7 подборов.

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд. Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Звёзды России
Окончен
162 : 164
ОТ
Звёзды мира
Звёзды России: Швед - 42, Курбанов - 25, Фридзон - 23, Боломбой - 21, Трушкин - 19, Д. Кулагин - 9, Антонов - 8, Хвостов - 8, Захаров - 4, Григорьев - 3, Астапкович, Забелин, Моня
Звёзды мира: Джеймс - 34, Макколум - 23, Виналес - 22, Йеребко - 20, Хилл - 15, Кузминскас - 14, Юшкевичюс - 12, Хайнс - 8, Миркович - 6, Ристич - 6, Смит - 4, Айон
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