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Рестлинг талисманов, данк в честь Коби и Ургант в жюри. Фото с Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Рестлинг талисманов, данк в честь Коби и Ургант в жюри. Фото с Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

16 февраля в Москве на площадке стадиона «ВТБ Арена Парк» в Матче звёзд Единой лиги ВТБ Звёзды России уступили Звёздам мира со счётом 162:164.

Звёзды мира под руководством Римаса Куртинайтиса к большому перерыву добились трёхочкового преимущества. Звёзды России, которыми руководил Евгений Пашутин, более уверенно провели третью четверть, по ходу которой их преимущество составляло "+9". Легионеры в самой концовке основного времени вышли вперёд, но Алексей Швед на последней секунде реализовал два штрафных броска и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время удачливее оказались Звёзды мира.

Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 42 очка.

Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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