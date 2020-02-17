Леонард рассказал, как Брайант подколол его после одного из матчей

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал историю, связанную со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.

«Однажды мы разговаривали с Коби, он был очень боевито настроен и спросил меня: «Сколько раз за матч ты бросил по кольцу?» Я переспросил: «Что ты имеешь в виду?» Он повторил: «Сколько бросков по кольцу ты сделал за матч?» Я уточнил: «Мой самый высокий показатель?» Он сказал: «Да». Я ответил: «Наверное, бросков 19». И тогда он сказал: «Угадай, сколько раз я однажды бросил по кольцу? Я бросил 47 раз», — приводятся слова Леонарда в «твиттере» NBA on TNT.

Напомним, Леонард стал MVP Матча всех звёзд НБА и получил награду имени Брайанта.