Леброн превзошёл достижение Брайанта. В Чикаго завершился Матч звёзд памяти Коби

В Чикаго состоялся 69-й Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса обыграла Команду Янниса Адетокунбо — 157:155.
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон перед началом Матча звёзд объявил 8 секунд молчания в память о Коби Брайанте и Дэвиде Стерне. Начало 2020 года получилось по-настоящему трагическим для мира баскетбола и спорта в целом. Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни после кровоизлияния в мозг. 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.
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Встреча проходила в новом формате в честь легенды «Лейкерс» Брайанта. Первые три четверти — мини-матчи, каждый из которых начинался со счёта 0:0. Четвёртая четверть проходила без контроля времени до тех пор, пока одна команда не набрала нужное количество очков — сумма набранных баллов победителя первых трёх четвертей плюс 24. Под №24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА.
Команда Адетокунбо неожиданно выиграла первые три четверти — 133:124. Перед Командой Леброна стояла чрезвычайно сложная задача — быстрее соперника добраться до отметки 157 очков при отставании «-9». И ей это удалось. Решающее попадание с линии штрафных на счету одноклубника Леброна по «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Концовка получилась очень динамичной и интригующей. Введение нового формата без игрового времени в решающем отрезке с необходимостью первым добраться до определённой отметки кажется хорошим нововведением лиги, которое было бы уместно сохранить на будущее.
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Леброн Джеймс в 16-й раз за карьеру вышел в стартовом составе на Матч звёзд НБА. Это новый рекорд в истории лиги. Джеймс обогнал Коби Брайанта, с которым ранее делил первое место (по 15 выходов в старте). Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар и Боб Кузи делят третье место — по
13 стартов за карьеру у каждого. Команда Леброна выиграла третий подряд Матч звёзд с тех пор, как НБА позволила капитанам самим формировать собственную команду через драфт. В своих клубах Джеймс часто вмешивался в работу генеральных менеджеров, когда дело доходило до комплектации. Как видно, талант функционера у Леброна действительно есть — он умеет подбирать необходимое сочетание игроков для победы, пусть даже это наполовину товарищеский формат Матча звёзд.
Хотя на этот раз успешный результат дался на так уж легко. Команда Янниса была слабее по именам на бумаге, но на площадке проявила рвение к победе. Адетокунбо (25 очков, 11 подборов) получил хорошую помощь от Кембы Уокера (23 очка), Джоэла Эмбиида (22 очка, 10 подборов), Паскаля Сиакама (15 очков), Трэя Янга (10 очков, 10 передач) и наконец-то дебютировавшего в Матче звёзд Руди Гобера (21 очков, 11 подборов).
Джеймс набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач. В его команде выделились Энтони Дэвис (20 очков, 9 подборов), Крис Пол (23 очка, 6 передач) и Бен Симмонс (17 очков). Лучше всех показал себя Кавай Леонард (30 очков, 7 подборов), который забрал себе звание MVP Матча звёзд. Таким образом, Леонард стал первым в истории обладателем награды Kobe Bryant MVP Award. Ранее НБА решила переименовать приз самому полезному баскетболисту Матча звёзд в честь Брайанта. Для Кавая это имело особое значение.
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«Это очень особенный момент. Как я уже неоднократно говорил, у меня были дружеские отношения с Коби. Словами не могу объяснить, как я рад получить эту награду. Для меня очень много значит возможность разместить этот трофей в своей комнате и просто увидеть на нём имя Коби. Брайант — выдающийся вдохновляющий пример в моей жизни. Он много сделал для меня», — заявил Леонард после игры.
Леонард набрал 25 очков (9/12 с игры, 7/10 из-за дуги) в первой половине, повторив исторический рекорд Матча звёзд по наибольшему количеству точных трёхочковых (7, Рассел Уэстбрук, 2016) за половину. Также Кавай присоединился к элитному клубу игроков, которые несколько раз признавались MVP финала НБА и при этом становились MVP Матча звёзд. В него теперь входят Уиллис Рид, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Тим Данкан, Шакил О'Нил, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Кавай Леонард.
Конечно, на Матче звёзд как всегда не обошлось без огромного количества ярких моментов. Трэй Янг завершил первую половину точным трёхочковым броском с центра площадки
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Адетокунбо эффектно заблокировал Джеймса.
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И ещё целое множество хайлайтов.
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Не обошлось без курьёзов, достойных попадания в Shaqtin A Fool. Отличился Леброн.
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В целом Матч звёзд НБА в 2020 году удался. На площадке было зрелище, хороший темп игры, интрига сохранялась до финальной сирены. Звёздный уик-энд НБА прощается на год. В 2021 году принимать лучших игроков лиги будет Индианаполис.
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