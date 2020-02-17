Леброн превзошёл достижение Брайанта. В Чикаго завершился Матч звёзд памяти Коби

В Чикаго состоялся 69-й Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса обыграла Команду Янниса Адетокунбо — 157:155.

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон перед началом Матча звёзд объявил 8 секунд молчания в память о Коби Брайанте и Дэвиде Стерне. Начало 2020 года получилось по-настоящему трагическим для мира баскетбола и спорта в целом. Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни после кровоизлияния в мозг. 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.



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Вечер памяти Коби. «Лейкерс» провели первый матч после трагедии Трогательный ролик, слёзы Леброна, опустошённость игроков.

Встреча проходила в новом формате в честь легенды «Лейкерс» Брайанта. Первые три четверти — мини-матчи, каждый из которых начинался со счёта 0:0. Четвёртая четверть проходила без контроля времени до тех пор, пока одна команда не набрала нужное количество очков — сумма набранных баллов победителя первых трёх четвертей плюс 24. Под №24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА.



Команда Адетокунбо неожиданно выиграла первые три четверти — 133:124. Перед Командой Леброна стояла чрезвычайно сложная задача — быстрее соперника добраться до отметки 157 очков при отставании «-9». И ей это удалось. Решающее попадание с линии штрафных на счету одноклубника Леброна по «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Концовка получилась очень динамичной и интригующей. Введение нового формата без игрового времени в решающем отрезке с необходимостью первым добраться до определённой отметки кажется хорошим нововведением лиги, которое было бы уместно сохранить на будущее.



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Леброн Джеймс в 16-й раз за карьеру вышел в стартовом составе на Матч звёзд НБА. Это новый рекорд в истории лиги. Джеймс обогнал Коби Брайанта, с которым ранее делил первое место (по 15 выходов в старте). Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар и Боб Кузи делят третье место — по

13 стартов за карьеру у каждого. Команда Леброна выиграла третий подряд Матч звёзд с тех пор, как НБА позволила капитанам самим формировать собственную команду через драфт. В своих клубах Джеймс часто вмешивался в работу генеральных менеджеров, когда дело доходило до комплектации. Как видно, талант функционера у Леброна действительно есть — он умеет подбирать необходимое сочетание игроков для победы, пусть даже это наполовину товарищеский формат Матча звёзд.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

Хотя на этот раз успешный результат дался на так уж легко. Команда Янниса была слабее по именам на бумаге, но на площадке проявила рвение к победе. Адетокунбо (25 очков, 11 подборов) получил хорошую помощь от Кембы Уокера (23 очка), Джоэла Эмбиида (22 очка, 10 подборов), Паскаля Сиакама (15 очков), Трэя Янга (10 очков, 10 передач) и наконец-то дебютировавшего в Матче звёзд Руди Гобера (21 очков, 11 подборов).



Джеймс набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач. В его команде выделились Энтони Дэвис (20 очков, 9 подборов), Крис Пол (23 очка, 6 передач) и Бен Симмонс (17 очков). Лучше всех показал себя Кавай Леонард (30 очков, 7 подборов), который забрал себе звание MVP Матча звёзд. Таким образом, Леонард стал первым в истории обладателем награды Kobe Bryant MVP Award. Ранее НБА решила переименовать приз самому полезному баскетболисту Матча звёзд в честь Брайанта. Для Кавая это имело особое значение.



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«Это очень особенный момент. Как я уже неоднократно говорил, у меня были дружеские отношения с Коби. Словами не могу объяснить, как я рад получить эту награду. Для меня очень много значит возможность разместить этот трофей в своей комнате и просто увидеть на нём имя Коби. Брайант — выдающийся вдохновляющий пример в моей жизни. Он много сделал для меня», — заявил Леонард после игры.



Леонард набрал 25 очков (9/12 с игры, 7/10 из-за дуги) в первой половине, повторив исторический рекорд Матча звёзд по наибольшему количеству точных трёхочковых (7, Рассел Уэстбрук, 2016) за половину. Также Кавай присоединился к элитному клубу игроков, которые несколько раз признавались MVP финала НБА и при этом становились MVP Матча звёзд. В него теперь входят Уиллис Рид, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Тим Данкан, Шакил О'Нил, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Кавай Леонард.



Конечно, на Матче звёзд как всегда не обошлось без огромного количества ярких моментов. Трэй Янг завершил первую половину точным трёхочковым броском с центра площадки



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Адетокунбо эффектно заблокировал Джеймса.



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И ещё целое множество хайлайтов.



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Не обошлось без курьёзов, достойных попадания в Shaqtin A Fool. Отличился Леброн.



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В целом Матч звёзд НБА в 2020 году удался. На площадке было зрелище, хороший темп игры, интрига сохранялась до финальной сирены. Звёздный уик-энд НБА прощается на год. В 2021 году принимать лучших игроков лиги будет Индианаполис.