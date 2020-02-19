Гарнетт: никогда не был близок к переходу в «Буллз», я видел, как они обошлись с Джорданом

Знаменитый баскетболист Кевин Гарнетт, чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», объяснил, почему он никогда не хотел перейти в «Чикаго Буллз».



«Я никогда не был близок к подписанию контракта с «Буллз». Я видел, как они обошлись с Майклом Джорданом. «Чикаго» поступил со своим великим игроком так, что он даже не может вернуться в клуб и стать его совладельцем. Он не в состоянии воспользоваться плодами того, что сам построил в «Буллз». Игроки помнят об этом или откладывают в подсознании. По крайней мере, у меня это отложилось.



Я не знаю, почему «Буллз» не могут подписать ни одного свободного агента. Возможно, я только что ответил на этот вопрос», – приводит слова Гарнетта Chicago Tribune.