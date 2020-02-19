Куртинайтис: «Милан» нам по силам

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».
«В данный момент «Милан» играет неровно. Они во многом зависят от Родригеса, однако неплохо выступают Скола и Тарчевски. Это их основные высокие игроки, и для нас самое главное — улучшить борьбу под кольцом и на подборах. У нас в строй вернулось немало игроков, тренируется Янис Тимма, готов Дайрис Бертанс, хотя по-прежнему травмирован Сергей Карасёв. Игра важная, однако противник нам по силам и мы хотим его обыграть. У «Милана» произошли изменения в составе, так как тренер Мессина ищет решения и не сдаётся. Готовимся к серьёзной борьбе», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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