Сборная России объявила окончательный состав на отборочный матч Евробаскета с Италией

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал игроков, которые смогут сыграть в отборочном матче Евробаскета с Италией. Встреча состоится в Неаполе сегодня, 20 февраля.
Напомним, ранее из расширенного списка выбыл Никита Михайловский. Теперь стало известно, что в окончательный состав из 12 игроков не попали Антон Астапкович, Никита Балашов и Максим Григорьев.
Остальные игроки остались в составе: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, рост — 189 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 28 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см), форварды Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см), центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).
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