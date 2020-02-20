Россия начинает поход на Евробаскет-2021 в Италии. Без лучших игроков. LIVE!

* Турнирная таблица квалификационного турнира Чемпионата Европы-2021
* Календарь матчей квалификационного турнира Чемпионата Европы-2021
09:00. Уже вечером в Неаполе тренерский штаб национальной команды определился с теми игроками, которые попадут в заявку на матч.
Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см).
Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).
08:45. Российская дружина отправилась в Неаполь накануне, 19 февраля. Парни, в большинстве своём, соблюдали меры предосторожности. Маска сейчас — один из самых популярных аксессуаров.
Сборная России отправилась на выезд в Италию
Фото: instagram.com/russiabasket
08:30. Наставник сборной России Сергей Базаревич накануне отлёта в Неаполь назвал 15 баскетболистов, попавших в состав на отборочный матч Евробаскета с Италией.
Из первоначального списка выпал Никита Михайловский («Автодор», Саратов, 19 лет, 201 см).
08:15. Нужно отдельно остановиться на том, почему столько копий было сломано о новый регламент. Дело в том, что классические отборы на чемпионаты мира и Европы проводились в отрезки, которые выпадали на паузы в национальных чемпионатах и еврокубках. Но конфликт между ФИБА и Евролигой, о котором «Чемпионат» подробно рассказывал, привёл к тому, что обе структуры пошли на принцип. Вот и получилось так, что практически ни одна из 32 сборных не может рассчитывать на игроков Евролиги, которые буквально в те же даты играют в главном клубном турнире Европы.
Сборную России это коснулось в полной мере, поскольку наша страна представлена в Евролиге сразу тремя клубами — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Защитник ЦСКА Михаил Кулагин получил повреждение в последнем матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», а центровой «Автодора» Артём Забелин травмировался на разминке перед игрой с «Зенитом» и пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Эти парни могли усилить сборную. В итоге, Базаревич повёл в Неаполь двоих представителей Суперлиги.
08:00. Обновлённый регламент квалификации выстроен следующим образом: все сборные разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. По 3 сильнейшие команды из каждой группы попадают на Евробаскет-2021. В группу B сборной России входят Италия, Северная Македония и Эстония. Италия автоматически получает путёвку в основную стадию турнира как одна из стран-хозяев наряду с Чехией, Германией и Грузией, поэтому от группы B будет разыграно два места.
07:40. Квалификация к Евробаскету-2021 проходит по новым, совсем недавно утверждённым ФИБА правилам. Главной фишкой руководство федерации считает тот момент, что во время каждого игрового слота одна сборная сыграет и дома, и в гостях. Россияне сегодня стартуют в Италии, 23 февраля сыграют в Перми со сборной Северной Македонии.
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