Квалификация для парней Базаревича начинается в негостеприимном Неаполе. «Чемпионат» подробно рассказывает о событиях до и вовремя матча.

Россия начинает поход на Евробаскет-2021 в Италии. Без лучших игроков. LIVE!

* Турнирная таблица квалификационного турнира Чемпионата Европы-2021

* Календарь матчей квалификационного турнира Чемпионата Европы-2021

09:00. Уже вечером в Неаполе тренерский штаб национальной команды определился с теми игроками, которые попадут в заявку на матч.

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, рост — 189 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 28 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см).

Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см).

Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).

08:45. Российская дружина отправилась в Неаполь накануне, 19 февраля. Парни, в большинстве своём, соблюдали меры предосторожности. Маска сейчас — один из самых популярных аксессуаров.

Сборная России отправилась на выезд в Италию Фото: instagram.com/russiabasket

08:30. Наставник сборной России Сергей Базаревич накануне отлёта в Неаполь назвал 15 баскетболистов, попавших в состав на отборочный матч Евробаскета с Италией.

Базаревич прокомментировал выбор игроков на отборочные матчи Евробаскета

Из первоначального списка выпал Никита Михайловский («Автодор», Саратов, 19 лет, 201 см).

Базаревич объявил состав сборной России на отборочный матч Евробаскета с Италией

08:15. Нужно отдельно остановиться на том, почему столько копий было сломано о новый регламент. Дело в том, что классические отборы на чемпионаты мира и Европы проводились в отрезки, которые выпадали на паузы в национальных чемпионатах и еврокубках. Но конфликт между ФИБА и Евролигой, о котором «Чемпионат» подробно рассказывал, привёл к тому, что обе структуры пошли на принцип. Вот и получилось так, что практически ни одна из 32 сборных не может рассчитывать на игроков Евролиги, которые буквально в те же даты играют в главном клубном турнире Европы.

ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой Упёртость международной федерации превращает квалификацию Евробаскета-2021 во второсортный фарс. Подумать о болельщиках? Нет, не слышали.

Сборную России это коснулось в полной мере, поскольку наша страна представлена в Евролиге сразу тремя клубами — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Защитник ЦСКА Михаил Кулагин получил повреждение в последнем матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», а центровой «Автодора» Артём Забелин травмировался на разминке перед игрой с «Зенитом» и пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Эти парни могли усилить сборную. В итоге, Базаревич повёл в Неаполь двоих представителей Суперлиги.

На Кубке мира все кричали про какую-то Суперлигу. Что это вообще такое? Здесь мало денег, играют россияне, но на Олимпиаду можно пробиться и отсюда.

08:00. Обновлённый регламент квалификации выстроен следующим образом: все сборные разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. По 3 сильнейшие команды из каждой группы попадают на Евробаскет-2021. В группу B сборной России входят Италия, Северная Македония и Эстония. Италия автоматически получает путёвку в основную стадию турнира как одна из стран-хозяев наряду с Чехией, Германией и Грузией, поэтому от группы B будет разыграно два места.

В сборной России снова недобор. Но проблем с Македонией быть не должно На первом этапе отбора к Евробаскету-2021 Базаревичу придётся обойтись без игроков Евролиги. В Италии будет непросто.

07:40. Квалификация к Евробаскету-2021 проходит по новым, совсем недавно утверждённым ФИБА правилам. Главной фишкой руководство федерации считает тот момент, что во время каждого игрового слота одна сборная сыграет и дома, и в гостях. Россияне сегодня стартуют в Италии, 23 февраля сыграют в Перми со сборной Северной Македонии.