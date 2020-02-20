Тимма сыграет с «Миланом», Гилл будет готов к матчу с «Виллербаном»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился состоянием травмированных в составе подмосковной команды.
«Джереми Эванс сейчас находится на лечении в США. Мы проконсультировались с врачами из Германии, Литвы и США, которые пришли к единому мнению, что ему не нужна операция на голеностопе. Если бы операция потребовалась, мы бы лишились его до конца сезона. Сейчас ему наложат лангетку, в которой Джереми проходит несколько недель, а затем вернется в Россию и начнет набирать форму. С его возвращением у нас будет очень серьезная передняя линия к решающим матчам сезона.
Энтони Гилл? Он полетел в Испанию на последнюю консультацию и будет готов к встрече с «Виллербаном».
Тимма последний месяц играл на уколах из-за травмы приводящей мышцы бедра, но хорошо нам помогал. Поэтому последнюю неделю мы предоставили ему отдых. Думали, что латвиец сыграет в Матче звезд, но помешала болезнь. У Яниса была температура, и буквально за день до игры с «Миланом» он начал тренироваться в общей группе. Понятно, что в Италии Тимма не сможет сыграть очень много, но в любом случае рассчитываем на него.
У Карасева проблема с локтем. Хорошо, что на правой руке, а не на бросающей левой. Через одну-две недели Серега будет в строю», — цитируют Куртинайтиса «Известия».
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