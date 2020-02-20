«Зенит» проиграл первый матч под руководством Паскуаля, уступив «Альбе» в Евролиге

В Санкт-Петербурге завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Альбу». Это был первый матч петербуржцев под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля.

«Зенит» удачно начал встречу и повёл с разницей в 10 очков уже после первой четверти — 25:15. К большому перерыву берлинцы немного сократили отставание — 38:42. В третьей четверти подопечные Паскуаля вели с преимуществом в шесть очков — 64:58. Но в заключительные десять минут матча «Альба» совершила рывок и одержала победу со счётом 83:81.

Самым результативным в составе победителей стал Мартин Херманссон, набравший 24 очка. У «Зенита» 19 баллов на счету Уилла Томаса, ещё 15 очков в активе Остина Холлинза.