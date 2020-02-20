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«Зенит» проиграл первый матч под руководством Паскуаля, уступив «Альбе» в Евролиге

«Зенит» проиграл первый матч под руководством Паскуаля, уступив «Альбе» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Альбу». Это был первый матч петербуржцев под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля.

«Зенит» удачно начал встречу и повёл с разницей в 10 очков уже после первой четверти — 25:15. К большому перерыву берлинцы немного сократили отставание — 38:42. В третьей четверти подопечные Паскуаля вели с преимуществом в шесть очков — 64:58. Но в заключительные десять минут матча «Альба» совершила рывок и одержала победу со счётом 83:81.

Самым результативным в составе победителей стал Мартин Херманссон, набравший 24 очка. У «Зенита» 19 баллов на счету Уилла Томаса, ещё 15 очков в активе Остина Холлинза.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
20 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
81 : 83
Альба
Берлин, Германия
Зенит: Томас - 19, Холлинс - 15, Айон - 12, Абромайтис - 11, Айверсон - 8, Зубков - 5, Воронов - 4, Альбиси - 3, Трушкин - 3, Понкрашов - 1, Пушков, Хвостов
Альба: Херманнссон - 24, Гедрайтис - 14, Сикма - 10, Гиффей - 8, Нноко - 8, Кавано - 6, Маттиссек - 5, Эрикссон - 5, Никич - 3, Бреннеке, Делов, Огбе
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