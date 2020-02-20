Итудис: для ЦСКА сейчас каждая игра — реабилитация

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «армейцы» на выезде встретятся с «Црвеной Звездой».

«В других странах команды играли в престижных национальных кубках, мы этого не делали, хотя у нас был «Матч звёзд», в котором многие наши принимали участие. Мы предоставили игрокам достаточно времени для отдыха, после чего хорошо работали четыре дня, я очень доволен старанием команды. У нас готовы все, кроме Миши Кулагина, которого, к сожалению, вновь постигла неудача с травмой. «Звезда», как всегда, сложный соперник, особенно дома, где 20 тысяч болельщиков создают потрясающую атмосферу. Они подтверждают свои амбиции на рынке, состав изменился значительно. По сравнению с первым кругом, они добавили Пантера, который стал лучшим бомбардиром команды, добавили ещё одного защитника, Лукаса, Ягодича-Куридзу на четвертом номере, вернули в состав Штимаца.

Теперь это совсем другая команда, которая сражается и хорошо защищается. Для нас сейчас каждая игра – реабилитация, нам нужно сыграть лучше, чем против «Олимпиакоса» в предыдущем матче Евролиги. Хоть мы и провели с тех пор две встречи Лиги ВТБ, в которых показали некоторый прогресс, но теперь получаем ещё шанс реабилитироваться; нам нужно быть собранными, сражаться, показать агрессию и очень хороший баскетбол", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.