Паскуаль: «Зениту» понадобится ещё 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (81:83), отметив, что подопечным понадобится ещё 2-3 недели, чтобы набрать оптимальную форму.
«Я счастлив быть сегодня здесь с вами. Мы контролировали большую часть матча, играли неплохо на протяжении плюс-минус 30 минут игрового времени, но в последней четверти совершили пять потерь. На эту четверть мы вышли с плохим настроем, да и физическое состояние нужно улучшать.
В последней четверти «Альба» просто убегала в быстрые отрывы, а мы не бежали за соперниками так, как должны были. Не смогли остановить их нападение. Думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму как физически, так и психологически", — приводит слова испанца официальный сайт «Зенита».
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
-
17:46
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
-
11:30
-
10:19