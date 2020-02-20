Паскуаль: «Зениту» понадобится ещё 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (81:83), отметив, что подопечным понадобится ещё 2-3 недели, чтобы набрать оптимальную форму.

«Я счастлив быть сегодня здесь с вами. Мы контролировали большую часть матча, играли неплохо на протяжении плюс-минус 30 минут игрового времени, но в последней четверти совершили пять потерь. На эту четверть мы вышли с плохим настроем, да и физическое состояние нужно улучшать.

В последней четверти «Альба» просто убегала в быстрые отрывы, а мы не бежали за соперниками так, как должны были. Не смогли остановить их нападение. Думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму как физически, так и психологически", — приводит слова испанца официальный сайт «Зенита».