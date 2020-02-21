Бывший игрок НБА Гордон признался, что хотел совершить самоубийство

Бывший игрок НБА Бен Гордон сообщил, что у него возникали мысли покончить жизнь самоубийством.

«В моей жизни был момент, когда я думал о самоубийстве ежедневно в течение шести недель. Тогда я потерял свою карьеру, личность, семью — всё практически одновременно. Я находился в маниакально-депрессивном состоянии. Я не ел и не спал. Это была паранойя. У меня начались сильные приступы паники.

Я был одержим самоубийством, думал только об этом. Как-то ночью панические атаки стали настолько сильными, что я думал только про избавление. Тогда уже не чувствуешь себя живым. Ты становишься животным», — цитирует Гордона Тhe Players' Tribune.

Гордон в НБА выступал за «Чикаго», «Детройт», «Шарлотт» и «Орландо». В дебютном сезоне баскетболисту досталась награда как лучшему запасному игроку.