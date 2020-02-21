Бывший игрок НБА Гордон признался, что хотел совершить самоубийство

Бывший игрок НБА Бен Гордон сообщил, что у него возникали мысли покончить жизнь самоубийством.
«В моей жизни был момент, когда я думал о самоубийстве ежедневно в течение шести недель. Тогда я потерял свою карьеру, личность, семью — всё практически одновременно. Я находился в маниакально-депрессивном состоянии. Я не ел и не спал. Это была паранойя. У меня начались сильные приступы паники.
Я был одержим самоубийством, думал только об этом. Как-то ночью панические атаки стали настолько сильными, что я думал только про избавление. Тогда уже не чувствуешь себя живым. Ты становишься животным», — цитирует Гордона Тhe Players' Tribune.
Гордон в НБА выступал за «Чикаго», «Детройт», «Шарлотт» и «Орландо». В дебютном сезоне баскетболисту досталась награда как лучшему запасному игроку.
- 22 февраля 2020
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
04:42
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
-
17:46
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48