Антипов: не вижу большой пропасти между игроками России и Италии

Форвард сборной России по баскетболу Павел Антипов прокомментировал недавнее поражение национальной команды в матче квалификации Евробаскета от Италии (64:83). По его словам, невзирая на большую разницу в счёте, между игроками двух сборных нет большой разницы в классе.

«У итальянцев сильная команда, но всё-таки ничего колоссального. По сути, там сейчас собраны те же резервисты, что и у нас. Только в своих клубах они получают больше практики, чем мы. И это было видно, в матче отчётливо прослеживалась их уверенность в себе. И при поддержке полных трибун Италия завелась так, что её было уже не остановить. Во второй четверти начала забивать такое…

Я не вижу большой пропасти в индивидуальном мастерстве, но игровая практика стала ключевым фактором. И всё равно итоговая разница должна была быть меньше – нам нет оправданий за тот хаос, который происходил в последней четверти", — цитирует баскетболиста официальный сайт РФБ.