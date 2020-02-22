Антипов: не вижу большой пропасти между игроками России и Италии

Форвард сборной России по баскетболу Павел Антипов прокомментировал недавнее поражение национальной команды в матче квалификации Евробаскета от Италии (64:83). По его словам, невзирая на большую разницу в счёте, между игроками двух сборных нет большой разницы в классе.
«У итальянцев сильная команда, но всё-таки ничего колоссального. По сути, там сейчас собраны те же резервисты, что и у нас. Только в своих клубах они получают больше практики, чем мы. И это было видно, в матче отчётливо прослеживалась их уверенность в себе. И при поддержке полных трибун Италия завелась так, что её было уже не остановить. Во второй четверти начала забивать такое…
Я не вижу большой пропасти в индивидуальном мастерстве, но игровая практика стала ключевым фактором. И всё равно итоговая разница должна была быть меньше – нам нет оправданий за тот хаос, который происходил в последней четверти", — цитирует баскетболиста официальный сайт РФБ.
- 22 февраля 2020
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
-
06:23
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
04:42
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08