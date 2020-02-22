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Антипов: не вижу большой пропасти между игроками России и Италии

Антипов: не вижу большой пропасти между игроками России и Италии
Баскетбол / Сборная России 0

Форвард сборной России по баскетболу Павел Антипов прокомментировал недавнее поражение национальной команды в матче квалификации Евробаскета от Италии (64:83). По его словам, невзирая на большую разницу в счёте, между игроками двух сборных нет большой разницы в классе.

«У итальянцев сильная команда, но всё-таки ничего колоссального. По сути, там сейчас собраны те же резервисты, что и у нас. Только в своих клубах они получают больше практики, чем мы. И это было видно, в матче отчётливо прослеживалась их уверенность в себе. И при поддержке полных трибун Италия завелась так, что её было уже не остановить. Во второй четверти начала забивать такое…

Я не вижу большой пропасти в индивидуальном мастерстве, но игровая практика стала ключевым фактором. И всё равно итоговая разница должна была быть меньше – нам нет оправданий за тот хаос, который происходил в последней четверти", — цитирует баскетболиста официальный сайт РФБ.

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