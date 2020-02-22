Леброн Джеймс рассматривает возможность побороться за пост президента США
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подумывает о том, чтобы в будущем побороться за пост президента США, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Скип Бэйлисс.
«Сегодня я слышал кое-что от человека, близкого к Леброну. По его словам, Джеймс подумывает о том, чтобы когда-то побороться за пост президента США. Это его план, но пока ещё не цель», — говорится в сообщении.
35-летний Леброн Джеймс является сильнейшим баскетболистом последнего десятилетия и одним из лучших в истории НБА. На его счету три титула чемпиона НБА, две золотые медали Олимпийских игр (2008, 2012). Он также является четырёхкратным MVP НБА, трёхкратным MVP финала НБА и обладателем целого ряда рекордов.
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