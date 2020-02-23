Боломбой рассказал, как в пятилетнем возрасте помогал матери учить английский

Центровой сборной России Джоэл Боломбой, который большую часть жизни провёл в США, рассказал, как помогал матери учить английский язык.
«Когда мне было четыре или пять, родители решили переехать в Америку. Папа знал французский, английский, русский, африканские лингала и суахили. Возможно, что-то ещё. Мама постепенно выучила французский, на котором говорили на родине папы. Но после переезда в США снова пошла в университет, чтобы выучить английский.
Я-то английский выучил, можно сказать, на улице. В раннем детстве это всё даётся проще. В какой-то момент я обогнал её и помогал ей с учёбой в университете.
Знаю, звучит дико. Но да. Ну как, помогал и ей, и себе одновременно. Но постепенно стал путаться в трёх языках. Начальные классы прошёл в школе ESL — для детей, кому английский не родной. Они помогали мне учить английский и сделать его основным, чтобы я мог спокойно и уверенно объясняться. Когда стал путаться в трёх языках, мне посоветовали отказаться от общения на русском и французском, чтобы всё время говорить только на английском и легче его выучить", — приводит слова Боломбоя «Матч ТВ».
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