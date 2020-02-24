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«Торонто» разгромил «Индиану», у Сиакама — 21 очко

«Торонто» разгромил «Индиану», у Сиакама — 21 очко
Баскетбол / НБА 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 127:81.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сенегальский форвард Паскаль Сиакам. Он провёл на площадке 30 минут 29 секунд, набрал 21 очко и сделал два подбора. Испанец Серж Ибака записал на свой счёт дабл-дабл: 15 очков, 15 подборов. В составе «Индианы» дабл-дабл — у литовского нападающего Домантаса Сабониса, он же стал самым результативным игроком команды в матче: 14 очков, 11 подборов.

Действующий чемпион НБА «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции и лидирует в Атлантическом дивизионе. «Индиана» — шестая на Востоке и вторая в Центральном дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
127 : 81
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 21, Томас - 17, Лоури - 16, Ибака - 15, Дэвис - 13, Холлис-Джефферсон - 12, Буше - 9, Ванвлит - 8, Ануноби - 7, Бриссетт - 4, Миллер - 3, Джонсон - 2, Watson, Маккоу, Марк Газоль, Пауэлл, Эрнандес
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 14, Холидей - 14, Холидэй - 12, Брогдон - 9, Макдермотт - 8, Тёрнер - 7, Уоррен - 7, Лэмб - 5, Битадзе - 4, Лиф - 1, Боуэн, Джонсон, Макконнел, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
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