«Торонто» разгромил «Индиану», у Сиакама — 21 очко

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 127:81.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сенегальский форвард Паскаль Сиакам. Он провёл на площадке 30 минут 29 секунд, набрал 21 очко и сделал два подбора. Испанец Серж Ибака записал на свой счёт дабл-дабл: 15 очков, 15 подборов. В составе «Индианы» дабл-дабл — у литовского нападающего Домантаса Сабониса, он же стал самым результативным игроком команды в матче: 14 очков, 11 подборов.

Действующий чемпион НБА «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции и лидирует в Атлантическом дивизионе. «Индиана» — шестая на Востоке и вторая в Центральном дивизионе.