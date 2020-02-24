«Торонто» разгромил «Индиану», у Сиакама — 21 очко

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 127:81.
Самым результативным игроком в составе победителей стал сенегальский форвард Паскаль Сиакам. Он провёл на площадке 30 минут 29 секунд, набрал 21 очко и сделал два подбора. Испанец Серж Ибака записал на свой счёт дабл-дабл: 15 очков, 15 подборов. В составе «Индианы» дабл-дабл — у литовского нападающего Домантаса Сабониса, он же стал самым результативным игроком команды в матче: 14 очков, 11 подборов.
Действующий чемпион НБА «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции и лидирует в Атлантическом дивизионе. «Индиана» — шестая на Востоке и вторая в Центральном дивизионе.
- 24 февраля 2020
-
04:41
-
02:37
-
00:47
- 23 февраля 2020
-
22:56
-
21:28
-
20:56
-
19:48
-
18:53
-
17:27
-
15:38
-
14:58
-
13:49
-
12:32
-
11:21
-
10:45
-
09:44
-
07:39
-
07:06
-
00:18
- 22 февраля 2020
-
23:11
-
22:10
-
21:21
-
20:27
-
19:32
-
18:53
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19