Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

55 очков Била не помогли «Вашингтону» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл

55 очков Била не помогли «Вашингтону» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 137:134.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, набрав 40 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл в свой актив записал Донте Дивинченцо (12 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэдли Бил, набравший 55 очков.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки» встретится с «Торонто Рэпторс»

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
134 : 137
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 55, Напьер - 27, Смит - 13, Хатимура - 12, Маинми - 10, Вагнер - 8, Робинсон - 5, Браун - 4, Pasecniks, Бонга, Брайант, Дав. Бертанс, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 40, Бледсо - 23, Адетокунбо - 22, Хилл - 14, Дивинченцо - 12, Лопес - 11, Мэттьюз - 10, Коннотон - 3, Ильясова - 2, Адетокунбо, Браун, Корвер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020