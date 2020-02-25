55 очков Била не помогли «Вашингтону» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 137:134.
В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, набрав 40 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл в свой актив записал Донте Дивинченцо (12 очков и 10 подборов).
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэдли Бил, набравший 55 очков.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки» встретится с «Торонто Рэпторс»
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
134 : 137
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 55, Напьер - 27, Смит - 13, Хатимура - 12, Маинми - 10, Вагнер - 8, Робинсон - 5, Браун - 4, Pasecniks, Бонга, Брайант, Дав. Бертанс, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 40, Бледсо - 23, Адетокунбо - 22, Хилл - 14, Дивинченцо - 12, Лопес - 11, Мэттьюз - 10, Коннотон - 3, Ильясова - 2, Адетокунбо, Браун, Корвер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
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