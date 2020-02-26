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Матч «Реала» с «Миланом» в Евролиге может быть перенесён из-за коронавируса

Матч «Реала» с «Миланом» в Евролиге может быть перенесён из-за коронавируса
Баскетбол / Евролига 0

Эпидемия коронавируса продолжает оказывать серьёзное влияние на расписание спортивных мероприятия. Так, 3 марта в Милане запланирован матч 27-го тура Евролиги между «Миланом» и мадридским «Реалом». Однако этот поединок может быть перенесён из-за сложной эпидемиологической обстановки в Италии, сообщает Eurohoops.

Эта страна стала эпицентром болезни в Европе. В Италии от неведомого ранее вируса скончалось уже 7 человек, около 300 заболели. Отметим, что коронавирус заставил отложить матчи чемпионата Италии по футболу и баскетболу.

В связи с этим, в Евролиге ещё не приняли решение о том, состоится ли встреча в установленное время.

«Евролига постоянно мониторит ситуацию и находится в контакте с итальянскими командами. Мы также внимательно следим за рекомендациями ВОЗ. Мы планируем реагировать на различные потенциальные ситуации, но пока непонятно, понадобится ли активировать наш план для будущих матчей Евролиги и Еврокубка», — говорится в заявлении Евролиги.

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